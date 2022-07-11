В Новосибирске на площади Гарина-Михайловского откроют подземный автовокзал

В Новосибирске на площади имени Гарина-Михайловского откроют новый автовокзал.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске на площади имени Гарина-Михайловского откроют новый автовокзал. Большая его часть будет располагаться под землей и будет соединена с метро.
— Автобусная станция на привокзальной площади работает с 2017 года. В ноябре 2021 года началось строительство подземного перехода с присоединением к переходу метрополитена. Завершено строительство было в мае 2022 года, — сообщили в мэрии города.
Общая площадь перехода составит 658 квадратных метров. Он будет состоять из двух частей: подземной (474 кв. м) и надземной (184 кв. м). Под землей будут располагаться круглосуточные билетные кассы, туалеты и места для зарядки телефонов.
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