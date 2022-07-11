В Новосибирске объявили штормовое предупреждение из-за падения уровня воды в Оби

Уровень воды в Оби упадет с 14 июля.
Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
Синоптики из Западно-Сибирского Гидрометцентра предупредили новосибирцев о снижении уровня воды в реке Обь. Штормовое предупреждение начнет действовать с 14 июля.
— В связи с уменьшением сбросов воды Новосибирской ГЭС в нижний бьеф минимальный уровень воды в Оби ожидается ниже проектной отметки навигационного уровня, которая составляет 80 сантиметров, — рассказали синоптики.
Кроме снижения уровня воды Гидрометцентр предупредил и о других опасностях. Так в Карасукском районе области ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Действует предупреждение до полудня 13 июля. И если одни районы страдают из-за засухи и угрозы пожаров, то на другие с 12 по 14 июля обрушатся дожди и грозы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер