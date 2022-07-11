Жительница Новосибирска пожаловалась на разрушение асфальта, который уложили неделю назад

В Новосибирске начал разрушаться новый асфальт. Фото: Наталья МАНАКОВА
Сибирячка Наталья Манакова пожаловалась на качество дорожных работ. Как рассказала местная жительница, началось разрушение асфальтного покрытия, которому всего неделя.
- Участок находится по адресу Железнодорожный район, Шамшурина, 47. В мае коммунальщики раскопали его – искали неисправность. Неделю назад асфальт закатали, - сообщила Наталья в группе «АСТ-54».
Местные жители обрадовались завершению работ. Но не прошло и месяца – асфальт начал обваливаться.
- Это уже крик души, - отметила сибирячка.
В качестве доказательства Наталья предоставила фотографию. На ней видно, что с правой стороны дорожки зияет большая дыра.
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