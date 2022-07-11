Новый мусорный полигон на левом берегу Новосибирска займет 86 гектаров

В Новосибирске новый мусорный полигон на левом берегу займет 86 гектаров. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске новый мусорный полигон на левом берегу займет 86 гектаров. Его расположат рядом с селом Верх-Тула.

Организовать свалку именно на этом месте планировалось и ранее, однако в проектах прошлого «мусорного» соглашения она была меньше на 12%. Для создания нового полигона пришлось забрать 6 гектаров земель сельхозназначения.

Однако местных жителей такое соседство в будущем совсем не радует. В паблике Вконтакте «Новости Верх-Тулы» сибиряки пишут, что даже если санитарные нормы о дальности расположения полигона будут соблюдены, в сторону села все равно будет дуть ветер, приносящий с собой неприятный запах. Усугублять эти проблемы может пожар.

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