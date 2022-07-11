В новосибирском метрополитене объяснили сбой в работе станции «Площадь Маркса»

Люди прождали поезд 20 минут. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пресс-службе новосибирского метрополитена объяснили, почему было временно приостановлено движение поездов на станции «Площадь Маркса». Вынужденный перерыв в работе метро произошел в обеденное время в понедельник, 11 июля. На перроне собралась огромная толпа из ожидающих пассажиров. Их даже попросили выйти на улицу.

— Работа станции была приостановлена из-за возникшей технической неисправности электропоезда при обороте на станции. Неисправный электропоезд, без пассажиров, был отправлен в тупик станции «Студенческая» для устранения неисправности, — рассказали в пресс-службе подземки.

Пассажирам станции «Площадь Маркса» пришлось прождать 20 минут до того, как поезда возобновили движение.

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