В Новосибирске школьник готов выгуливать чужих собак, чтобы накопить на телефон

Мальчик готов выгуливать чужих собак.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске подросток копит на новый телефон, выгуливая собак. Объявление о поиске работы он разместил в социальных сетях.
- Промоутер, выгул собак, - написал мальчик.
Объявление появилось в соцсетях. Фото: скриншот из группы
По словам школьника, таким образом, он хочет накопить себе на новый телефон. Определенных расценок у него нет. Подросток готов рассмотреть все предложения.
Напомним, что «Комсомолка» писала о подобном случае. Девочка выгуливает чужих собак, чтобы накопить на планшет. Услуга у нее стоит 1000 рублей за час. В предпочтении у нее карликовые, либо средние породы псов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске девочка выгуливает чужих собак, чтобы заработать на планшет
Родители подростка не против такого занятия (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер