В Новосибирске школьник готов выгуливать чужих собак, чтобы накопить на телефон

Мальчик готов выгуливать чужих собак. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске подросток копит на новый телефон, выгуливая собак. Объявление о поиске работы он разместил в социальных сетях.

- Промоутер, выгул собак, - написал мальчик.

Объявление появилось в соцсетях. Фото: скриншот из группы

По словам школьника, таким образом, он хочет накопить себе на новый телефон. Определенных расценок у него нет. Подросток готов рассмотреть все предложения.

Напомним, что «Комсомолка» писала о подобном случае. Девочка выгуливает чужих собак, чтобы накопить на планшет. Услуга у нее стоит 1000 рублей за час. В предпочтении у нее карликовые, либо средние породы псов.

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