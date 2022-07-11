В Новосибирске ищут пропавшую школьницу с разноцветными волосами

В Новосибирске пропала школьница с разноцветными волосами. Фото: ЛизаАлерт НСО
В Новосибирске пропала 14-летняя Полина Курнявко. Информация появилась в группе поискового отряда ЛизаАлерт НСО «ВКонтакте».
С 5 июля 2022 года ее местоположение неизвестно.
- Девочка ранее неоднократно уходила из дома. В этот раз она должна была пойти домой из магазина. По камерам видеонаблюдения стало понятно, что пропавшая пошла в другом направлении, - сообщила КП-Новосибирск руководитель поискового отряда Алеся Яблонских. - Обычно через несколько дней она сама появлялась или была на связи, но в данном случае связи с девочкой нет.
Приметы девочки: рост 157 сантиметров, худощавого телосложения, каре-зеленые глаза.
Особые приметы: разноцветные волосы (окрашены в белый, коричневый и фиолетовый).
Была одета в толстовку светло-розового цвета, черные джинсы и черные кроссовки. С собой могла взять темный рюкзак.
Если вы знаете, где находится Полина, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
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