В Новосибирске ищут пропавшую школьницу с разноцветными волосами

В Новосибирске пропала школьница с разноцветными волосами. Фото: ЛизаАлерт НСО

В Новосибирске пропала 14-летняя Полина Курнявко. Информация появилась в группе поискового отряда ЛизаАлерт НСО «ВКонтакте».

С 5 июля 2022 года ее местоположение неизвестно.

- Девочка ранее неоднократно уходила из дома. В этот раз она должна была пойти домой из магазина. По камерам видеонаблюдения стало понятно, что пропавшая пошла в другом направлении, - сообщила КП-Новосибирск руководитель поискового отряда Алеся Яблонских. - Обычно через несколько дней она сама появлялась или была на связи, но в данном случае связи с девочкой нет.

Приметы девочки: рост 157 сантиметров, худощавого телосложения, каре-зеленые глаза.

Особые приметы: разноцветные волосы (окрашены в белый, коричневый и фиолетовый).

Была одета в толстовку светло-розового цвета, черные джинсы и черные кроссовки. С собой могла взять темный рюкзак.

Если вы знаете, где находится Полина, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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