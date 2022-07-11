В Новосибирской области ребенок пострадал на детской спортплощадке

Тренажер был поломан, но сейчас его починили. Фото: предоставлено Еленой

В городе Обь под Новосибирском мальчик пострадал на детской спортплощадке. Об этом его мама сообщила в социальных сетях.

- Ребенок решил на нем потренироваться, но тренажер был неисправен - сломанная часть отъехала в бок, и ребенок упал с тренажера, плюс ударился об эту часть, - рассказал КП-Новосибирск Елена, мама пострадавшего.

По ее словам, тренажер ломается уже не в первый раз. У ее ребенка на ноге появился небольшой синяк.

В комментариях местные жители сообщили, что тренажер уже починили. Металлическую конструкцию восстановили. Теперь ребятишки могут играть спокойно.

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