В Новосибирске обнаружили древние скульптуры людей, похожих на американских индейцев

На раскопках обнаружили более 10 тысяч находок. Фото: Музей Новосибирска

Перед началом строительства ЖК «Европейский берег» новосибирские археологи проводили раскопки на берегу Оби. Там они нашли фигурки людей, внешне похожих на американских индейцев.

— Было обнаружено более 10 тысяч находок, самые удивительные среди которых — скульптурные изображения животных и человека, не имеющие аналогов в отечественной археологии. Изображения принадлежали людям, жившим в этом месте на берегу Оби около 2 тысяч лет назад. Тем удивительнее сходство скульптурок людей с изображениями американских индейцев, — рассказали в пресс-службе музея Новосибирска.

Еще в 80-х годах археологи находили в районе остановки «Инструментальный завод» различные предметы датирующееся эпохой неолита, которая была 6-8 тысяч лет назад. После застройки той местности, казалось, что все уничтожено, но раскопки на территории «Европейского берега» показали обратное.

Желающие узнать больше об этих раскопках, могут записаться на лекцию о них. Она состоится 13 июля по адресу улица Обская, 4.

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