Губернатор Андрей Травников взял на контроль исполнение социальных обязательств. Фото: правительство НСО.

В понедельник, 11 июля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания дал несколько поручений по скорейшему выполнению бюджетных социальных обязательств. Речь идет о дополнительных дорожных работах, новой технике для аграриев, выделении большего количества квартир для детей-сирот. На прошлой неделе соответствующие поправки общим объемом почти 1,5 млрд рублей приняли в бюджет региона. Об этом сообщили в правительстве.

Губернатор Андрей Травников поручил областному Минтрансу оперативно начать дополнительные дорожные работы. По словам главы области, благодаря поправкам в бюджет, в этом году добавили средства на ремонтно-строительные работы в дорожной отрасли. На общий список объектов в Новосибирской области выделят дополнительные 240 миллионов рублей. Кроме того, целевые транши пойдут на нужды отдельных муниципалитетов.

– С учётом того, что строительно-ремонтный сезон перевалил через экватор, хотелось бы услышать, как эти средства будут осваиваться. Поэтому просьба − приступить к реализации всех мероприятий, проработать график, и на следующей неделе доложить о ходе контрактования и планах по производству работ, – поручил Андрей Травников.

В правительстве добавили, что на субсидии новосибирским аграриям для приобретения техники выделены 900 млн рублей. В ходе оперативного совещания в Правительстве региона Губернатор Андрей Травников поручил министерству сельского хозяйства оперативно довести средства до сельхозтоваропроизводителей.

Помимо этого, глава региона поручил в короткие сроки приступить к обеспечению квартирами детей-сирот за счет дополнительных бюджетных средств.

– Обращаюсь ко всем главам и мэрам – продолжаем наращивать объемы реализации программы по предоставлению жилья детям сиротам. На прошедшей сессии были приняты поправки в бюджет – уважаемые коллеги, все ваши дополнительные потребности учтены, обеспечены финансированием – в целом добавлено 270 миллионов рублей. Просьба оперативно приступить к приобретению, строительству домов и квартир, до конца года эти средства, безусловно, нужно будет реализовать. Все квартиры должны быть куплены и предоставлены гражданам, – подчеркнул Андрей Травников.

Напомним, глава региона обозначил основные направления, по которым увеличат бюджетное финансирование 7 июля, в ходе сессии Заксобрания Новосибирской области. На ней рассмотрели вопрос о внесении изменений в Закон «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».

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