В новосибирском супермаркете мужчина кидался в людей куском шпика

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ

8 июля в 10.08 бойцы ГБР-4, прибывшие по тревоге в автомагазин на улице Пархоменко, разбудили и привели в чувство пьяного мужчину, который уснул в процессе выбора запчастей для ремонта своего авто. Очнувшись, он покинул магазин, так и не сделав необходимые ему покупки.

8 июля в 11.00 сигнал тревоги поступил из салона сотовой связи на проспекте К. Маркса. Группу быстрого реагирования вызвали для того, чтобы утихомирить пьяного посетителя, мешавшего продавцам работать и даже угрожавшего им применением силы. Бойцы ГБР-73 выпроводили хулигана на улицу.

Если бы не оперативно прибывшие бойцы ГБР ГВАРДИИ, то в тот же день работники супермаркета на улице Зорге могли получить по лицу куском сала. В 16.11 посетитель, находившийся в нетрезвом состоянии, попытался украсть кусок шпика, а когда это не удалось и он был замечен, стал этим куском кидаться в рядом стоящих людей. Бойцы ГБР-76 задержали его, выпроводили из магазина и провели профилактическую беседу о недопустимости подобного поведения.

9 июля в 8.05 в дежурную часть ГВАРДИИ позвонила жительница дома № 22/1 по улице Петухова и сообщила, что возле их дома лежит человек без сознания. На вызов прибыли бойцы ГБР-76, которые обнаружили очень пьяного сильно избитого мужчину. Они вызвали бригаду скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшего.

10 июля еще один пострадавший от большого количества выпитого человек уснул в общественном месте, а именно - в пивном баре на улице Ленина. Прибывшие в 17.45 по сигналу тревоги бойцы ГБР-74 разбудили его и вызвали скорую помощь, работники которой привели его в чувство.

10 июля в 18.26 бойцы ГБР-11 в алкомаркете на улице Оловозаводской задержали мужчину, находившегося в нетрезвом состоянии и пытавшегося похитить три бутылки коньяка. При задержании он оказал бойцам ГБР сопротивление, поэтому был доставлен в отдел полиции.