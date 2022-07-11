В Новосибирске в Оби чуть не утонули три человека. Фото: МАСС.

В Новосибирске на Бугринском пляже чуть не утонули три человека. Так, 30-летний мужчина, 16-летняя девушка и 8-летний ребенок без сил держались на воде. Об этом рассказали в МАСС.

– Трое людей 10 июля почувствовали усталость на воде в районе Бугринского пляжа. Их вытащили спасатели и доставили на берег, – говорится в сообщении службы.

Помощь врачей сибирякам не понадобилась.

Ранее КП-Новосибирск писала, как отдыхающие вытащили из Оби мужчину, которому стало плохо в воде.

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