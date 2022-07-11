В Новосибирске на улице Авиастроителей прорвало трубу

На улице Авиастроителей в Новосибирске произошел прорыв трубы. Фото: Инцидент Новосибирск
В понедельник, 11 июля, по адресу Авиастроителей, 2а произошел прорыв трубы. Из-за этого струя воды начала бить фонтаном, сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».
- Вода хлещет в разные стороны, - рассказали очевидцы.
Позже в СГК прокомментировали эту информацию.
- Прорыв трубы произошел во время проведения испытаний теплосетей. Аварийно-выездная бригада перекрыла трубопровод, - рассказали в Телеграм-канале.
В СГК добавили, что в ближайшее время бригада начнет устранять повреждения.
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