В Новосибирске на улице Авиастроителей прорвало трубу

На улице Авиастроителей в Новосибирске произошел прорыв трубы. Фото: Инцидент Новосибирск

В понедельник, 11 июля, по адресу Авиастроителей, 2а произошел прорыв трубы. Из-за этого струя воды начала бить фонтаном, сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».

- Вода хлещет в разные стороны, - рассказали очевидцы.

Позже в СГК прокомментировали эту информацию.

- Прорыв трубы произошел во время проведения испытаний теплосетей. Аварийно-выездная бригада перекрыла трубопровод, - рассказали в Телеграм-канале.

В СГК добавили, что в ближайшее время бригада начнет устранять повреждения.

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