Новосибирские ученые нашли в Денисовой пещере коренной зуб древнего человека

В Денисовой пещере нашли древний зуб. Фото: Толк / Елена МАСЛОВА.

Ученые новосибирского Института археологии и этнографии нашли в Денисовой пещере коренной зуб древнего человека. Пещера расположена в Алтайском крае – именно там были обнаружены останки денисовского человека, отдельной ветви эволюции. В этом году ученые приехали сюда только месяц назад, но уже успели найти зуб. Об этом сообщает издание «Толк».

– У нас уже есть одна удивительная находка в этом сезоне. Это зуб денисовского человека – достаточно крупный моляр. Таких моляров немного – всего около десятка зубов, – рассказал руководитель научно-исследовательского стационара «Денисова пещера», член-корреспондент РАН Михаил Шуньков.

Первые денисовцы появились в пещере около 300 тысяч лет назад. Неандертальцы пришли позже – около 160 тысяч лет до нашей эры. Они сосуществовали вместе, делились опытом и создавали семьи.

Как отметил ученый, именно культурное и генетическое взаимодействие денисовцев и неандертальцев повлияло на усиление иммунной системы и современного человечества.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала, какие тайны скрывает алтайская принцесса Укока.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber