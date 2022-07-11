В Новосибирске отдыхающие вытащили из Оби мужчину, которому стало плохо в воде. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске отдыхающие спасли мужчину, которому стало плохо в воде. Об этом рассказали в службе МАСС.

– Инцидент произошел в воскресенье, 10 июля, днем. Из воды вытащили мужчину, который либо начал тонуть, либо ему стало плохо в воде. Ситуацию осложняло то, что мужчина был на одном из островов в районе Бугринского пляжа. Это труднодоступное место, расположенное вдали от дороги. Подойти в это место катер не мог, – уточнили в МАСС.

Спасатели, которые прибыли на место, более 600 метров тащили мужчину на носилках до автомобиля скорой. Медики оказали новосибирцу помощь.

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