Любители бега из АО «РЭС» достойно представили компанию в кросс-трейле «Набор высоты - 2022»

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Этот вид соревнований представляет собой массовый забег по пересеченной местности с включением естественных препятствий средней сложности.

Главные цели подобного рода состязаний - популяризовать бег, спорт и здоровый образ жизни в целом, а также объединить разные поколения людей за счет активного вовлечения в физкультурное движение жителей города и региона.

Этот легкоатлетический старт, в котором приняли участие около 300 человек, не могли пропустить любители бега из системообразующего электросетевого предприятия Новосибирской области - акционерного общества «Региональные электрические сети». Пробежать 15 километров по сложной трассе по пересеченной местности в июльский зной отважились трое спортсменов-энергетиков. Все они мужественно преодолели дистанцию и получили памятные медали.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

А титулованная бегунья Оксана Емельянова, которая работает в дирекции по транспорту электроэнергии АО «РЭС», вновь оказалась на пьедестале сразу в двух категориях: первое место среди участниц от 30 до 34 лет и второе место в абсолютном женском зачете!

Активное участие спортсменов АО «РЭС» в различного рода состязаниях и достойные результаты в различных дисциплинах являются наглядным подтверждением приверженности новосибирских энергетиков здоровому образу жизни, что находит всестороннюю поддержку со стороны работодателя и профсоюза. Ведь это не только позволяет укрепить физическую форму и повысить качество жизни людей, но и, безусловно, способствует сплочению коллектива и формированию положительного имиджа передовой спортивной и социально ориентированной компании энергетической отрасли.