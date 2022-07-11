Школьники раскрасят больше 600 остановок в Новосибирской области

Дети раскрасили остановку в Новосибирской области. Фото: ТУАД.

Школьники раскрасят остановки в разных районах Новосибирской области, чтобы защитить их от вандализма. Детям дали две темы: правила дорожного движения и достопримечательности региона. Конкурс рисунков проводили с начала года. В нем приняли участие школьники с 5 по 11 классы и ребята из студий рисования и художественных кружков.

Во время росписи нужно было соблюдать тематику безопасности дорожного движения. Фото: ТУАД.

Остановка до и после росписи. Фото: ТУАД.

– Больше 600 остановок раскрасят постепенно. В городе Новосибирске раскрашивать не будут, только по области, – рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД).

В конкурсе участвовали ученики Толмачевской школы. Фото: ТУАД.

Одну из остановок на трассе «Новосибирск – Кочки – Павлодар» уже разукрасили. На остановке «Восьмое марта» изобразили светофор, дома, журавлей и церкви.

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