Под Новосибирском по вине 20-летнего водителя «Ниссана», опрокинувшего автомобиль, погиб ребёнок. Фото: ГИБДД по Новосибирской области.

Жуткое ДТП произошло в Барабинске под Новосибирском. Там в субботу, 9 июля, по вине 20-летнего водителя «Ниссана» погиб ребёнок. Подробности раскрыли в ГИБДД по НСО.

– Вечером в субботу 20-летний водитель, следуя по улице Ермака на «Nissan Primera», при совершении обгона опрокинул автомобиль. В результате аварии погиб ребенок, который находился на придомовой территории, – говорится в сообщении Госавтоинспекции.

На кадрах к посту видно, что машина на скорости вылетела к забору дома и опрокинулась. Именно там и стоял ребёнок.

По факту трагедии возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Признаков опьянения у водителя, по вине которого погиб ребёнок, не выявили.

Вопрос об избрании виновнику страшной аварии меры пресечения решается.

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