В Новосибирск придут дожди во второй половине недели.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Вторая половина недели в Новосибирске будет дождливой. Информация появилась на сайте Gismeteo.
Судя по данным, приведенным на сайте, в четверг, 14 июля, жителям Новосибирска придется брать с собой зонт. При этом температура воздуха будет 18 градусов.
С пятницы по воскресенье тоже ожидают дожди. В воскресенье, 17 июля, должно выпасть более 13 миллиметров осадков.
КП-Новосибирск связалась с главным синоптиком новосибирского гидрометцентра Анной Лапчик.
- Уже завтра по области возможны осадки. Ожидается прохождение холодного фронта, - сообщила эксперт.
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