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Общество11 июля 2022 7:12

В Новосибирск придут дожди во второй половине недели

Жара пойдет на спад
Анастасия ХРОМЫХ
В Новосибирск придут дожди во второй половине недели.

В Новосибирск придут дожди во второй половине недели.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вторая половина недели в Новосибирске будет дождливой. Информация появилась на сайте Gismeteo.

Судя по данным, приведенным на сайте, в четверг, 14 июля, жителям Новосибирска придется брать с собой зонт. При этом температура воздуха будет 18 градусов.

С пятницы по воскресенье тоже ожидают дожди. В воскресенье, 17 июля, должно выпасть более 13 миллиметров осадков.

КП-Новосибирск связалась с главным синоптиком новосибирского гидрометцентра Анной Лапчик.

- Уже завтра по области возможны осадки. Ожидается прохождение холодного фронта, - сообщила эксперт.

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