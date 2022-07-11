На станции метро «Площадь Маркса» в Новосибирске остановилось движение поездов. Фото: "АСТ-54".

В понедельник, 11 июля, в Новосибирске остановилось движение поездов на станции метро «Площадь Маркса». Об этом очевидцы рассказали в соцсети.

– Пассажиры простояли несколько десятков минут. Их попросили подняться на улицу, – уточнили в паблике «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, что в метро собралась толпа. Как уточнили новосибирцы, движение поездов прекратилось из-за поломки одного из составов.

– Пробка уже под землёй. Что дальше? – задались вопросом комментаторы.

В пресс-службе подземки случившееся пока не прокомментировали.

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Об этом сообщают очевидцы (подробнее)

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