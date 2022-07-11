В Новосибирской области клещи укусили больше 13 тысяч человек с начала сезона

Роспотребнадзор назвал последние данные по ситуации с клещами в Новосибирской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летом 2022 года клещи в Новосибирской области стали особо агрессивными. По сравнению с прошлым годом количество случаев клещевого энцефалита увеличилось в два раза, боррелиоза – в три. Об этом в понедельник, 11 июля, рассказал начальник управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

– Зарегистрировано 13 245 случаев укуса клещом, что больше 2021 года на 14%. Наибольшее количество укусов дают Искитимский и Тогучинский районы, город Бердск. В Новосибирске наибольшее количество укусов зарегистрировано в Дзержинском и Ленинском районах, – отметил Александр Щербатов.

На сегодняшний день в регионе зафиксировали 73 случая клещевого энцефалита, 95 случаев боррелиоза.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что клещи покусали рекордное количество новосибирцев за неделю.

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