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Происшествия11 июля 2022 5:56

«Его сбросили»: новосибирцы нашли под окнами высотки мертвого домашнего кота

Новосибирцы, заметившие под окнами высотки мертвого домашнего кота, заявили, что его убили
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Новосибирцы, заметившие под окнами высотки мертвого домашнего кота, заявили, что его убили. Фото: "АСТ-54".

Новосибирцы, заметившие под окнами высотки мертвого домашнего кота, заявили, что его убили. Фото: "АСТ-54".

Утром в понедельник, 11 июля, под окнами высотки на улице Фадеева в Новосибирске прохожие заметили бездыханное тельце кота. Горожане написали об этом во соцсети. Они утверждают, что животное убили.

– Кот лежал у дома 66/5. Его сбросили с одного из верхних этажей. От удара о землю животное погибло, – рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».

В комментариях многие предположили, что кот мог выпасть сам. Другие написали, что если питомца действительно сбросили, живодёра нужно привлечь к ответственности.

– Если уверены, что сбросили, вызывайте полицию. Для этого есть статья 245 УК РФ Будут искать, кто скинул! – порекомендовали сибиряки.

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