«Его сбросили»: новосибирцы нашли под окнами высотки мертвого домашнего кота

Новосибирцы, заметившие под окнами высотки мертвого домашнего кота, заявили, что его убили. Фото: "АСТ-54".

Утром в понедельник, 11 июля, под окнами высотки на улице Фадеева в Новосибирске прохожие заметили бездыханное тельце кота. Горожане написали об этом во соцсети. Они утверждают, что животное убили.

– Кот лежал у дома 66/5. Его сбросили с одного из верхних этажей. От удара о землю животное погибло, – рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».

В комментариях многие предположили, что кот мог выпасть сам. Другие написали, что если питомца действительно сбросили, живодёра нужно привлечь к ответственности.

– Если уверены, что сбросили, вызывайте полицию. Для этого есть статья 245 УК РФ Будут искать, кто скинул! – порекомендовали сибиряки.

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