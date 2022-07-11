На пожаре под Новосибирском погиб 41-летний мужчина. Фото: СК РФ НСО.

Смертельный пожар произошел на улице Карла Маркса в Барабинске. Там в результате возгорания частного жилого дома погиб мужчина 1981 года рождения. О происшествии, которое случилось 9 июля, рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

– Дом загорелся утром. В ходе тушения пожара обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, причина возгорания – неосторожное обращение с электроприборами. На месте работали сотрудники МЧС, а также следователь, – уточнили в Следственном комитете.

По факту трагедии в СК проводят проверку. Назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы. После проверки примут решение в соответствии с законом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber