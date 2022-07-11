Под Новосибирском семья поймала на кукурузу гигантского белого амура. Фото: предоставлено Николаем Петренко.

На озере Степное в Ордынском районе семья новосибирцев поймала гигантского белого амура. Рыбак Николай Петренко рассказал КП-Новосибирск, как они вытащили столь богатый улов.

– Поехал с семьёй отдыхать на озеро: с женой и двумя сыновьями. Первый день поклёвок не было, но на второй день рыбка пошла. Утром, в 10:00, как говорится, клюнул паровоз. Но я не успел первый подбежать, а жена успела и подсекла его. Потом я уже подбежал, и мы начали вываживать амура. На это ушло около 10-15 минут. В это время сыновья держали наготове подсак-«сачок», – поделился с «Комсомолкой» глава семьи Николай.

В рыбалке участвовали и младшие члены семьи - два сына. Фото: предоставлено Николаем Петренко.

Поймали амура на кукурузу. Вес рыбы чуть больше 8-ми килограммов – 8.040.

Вес крупного амура больше 8-ми килограммов. Фото: предоставлено Николаем Петренко.

Рыбу новосибирцы планируют коптить:

– Горячего копчения делать будем, – добавил Николай.

Такие снасти использует рыбак. Фото: предоставлено Николаем Петренко.

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