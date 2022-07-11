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Общество11 июля 2022 4:40

В Новосибирской области младенческая смертность выросла на 18%

С начала года умерли 72 ребенка
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирской области выросла смертность младенцев.

В Новосибирской области выросла смертность младенцев.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С января по май 2022 года умерли 72 младенца до года. Информация об этом опубликована в статистике по субъектам РФ на сайте Росстата.

В прошлом году за тот же период произошел 61 случай смерти младенцев. Смертность выросла на 18%.

На тысячу родившихся младенцев приходится около шести умерших.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в регионе в 2021 году женились 578 мужчин старше 60 лет.

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