В Новосибирской области младенческая смертность выросла на 18%

В Новосибирской области выросла смертность младенцев.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С января по май 2022 года умерли 72 младенца до года. Информация об этом опубликована в статистике по субъектам РФ на сайте Росстата.
В прошлом году за тот же период произошел 61 случай смерти младенцев. Смертность выросла на 18%.
На тысячу родившихся младенцев приходится около шести умерших.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в регионе в 2021 году женились 578 мужчин старше 60 лет.
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