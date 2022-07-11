В Новосибирской области младенческая смертность выросла на 18%

В Новосибирской области выросла смертность младенцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С января по май 2022 года умерли 72 младенца до года. Информация об этом опубликована в статистике по субъектам РФ на сайте Росстата.

В прошлом году за тот же период произошел 61 случай смерти младенцев. Смертность выросла на 18%.

На тысячу родившихся младенцев приходится около шести умерших.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в регионе в 2021 году женились 578 мужчин старше 60 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber