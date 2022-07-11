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Умные вещи11 июля 2022 3:53

Видеонаблюдение «Ростелекома» становится у новосибирцев все популярнее

За пять месяцев 2022 года на 10 процентов увеличилось число новосибирцев, установивших дома «Видеонаблюдение» от «Ростелекома»
Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на услугу особенно вырос в феврале и апреле. Новый пик активности провайдер ожидает в середине лета - во время традиционных отпусков.

Сервис «Видеонаблюдение» позволяет наблюдать за домом на море или на даче: для этого достаточно установить мобильное приложение и выйти в интернет. Трансляцию событий можно смотреть в прямом эфире или в архиве. Срок хранения записей в защищенном облаке «Ростелекома» отличается в зависимости от выбранного тарифа. В тарифе «Запись событий» видео хранится 7 дней, а в тарифах «Полная запись» и «Full HD+» просматривать информацию с камер можно до 30 дней.

В услугу «Видеонаблюдение» входит сам сервис «Видеонаблюдение» и видеокамера с широким углом обзора, датчиком движения и с инфракрасной подсветкой для записи событий, происходящих ночью. Установить и настроить оборудование можно самостоятельно, воспользовавшись подробной инструкцией.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

- Видеонаблюдение можно также использовать в связке с устройствами нашего решения для умного дома. Например, с помощью датчиков открытия получится зафиксировать попытку взлома и проникновения, камера все запишет, а клиент моментально получит уведомление на смартфон, чтобы оперативно среагировать на ситуацию, - уточнил Виталий Лапицкий, заместитель директора филиала - директор по работе с массовым сегментом Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Подключить видеонаблюдение, домашний интернет, интерактивное телевидение и онлайн-кинотеатр Wink новосибирцы могут по выгодному пакетному предложению «Технологии контроля. Макси». Подробнее об условиях подключения и самом сервисе можно узнать на сайте «Ростелекома» и по бесплатному телефону 8-800-1000-800.