Директор новосибирской стройфирмы пойдет под суд за взятку железнодорожникам в 330 тысяч рублей

В Новосибирске директора стройфирмы будут судить за взятку в 330 тысяч рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске директора строительной фирмы обвинили в даче взятки сотрудникам РЖД. Об этом в понедельник, 11 июля, КП-Новосибирск рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

В течение года директор занимался капитальным ремонтом объектов РЖД в Новосибирске, Барабинске и Новоалтайске. Во время работ руководители электроснабжения транспортных предприятий за деньги ускоряли процесс. Они отключали электричество раньше срока, чтобы директор мог заниматься капитальным ремонтом.

Мужчину обвинили по части 2 статьи 291 УК РФ в даче взятки в значительном размере. Общая сумма составила 330 тысяч рублей. Дело передали в Железнодорожный районный суд.

На начальников электроснабжения тоже завели уголовные дела.

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