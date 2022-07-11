На въезде в Новосибирск водители застряли в ночной пробке. Фото: стоп-кадр.

В ночь на понедельник, 11 июля, водители застряли в огромной пробке на въезде в Новосибирск. Очевидцы засняли затор на видео и опубликовали в соцсети.

– Первый час ночи, а на Ордынском шоссе ещё толкаются желающие заехать в город, написали новосибирцы под постом в Телеграм-канале АСТ-Black.

Комментаторы сообщили, что пробки спровоцировали дачники, которые массово возвращались в город.

По словам новосибирцев, многие застряли в пробке на несколько часов.

– Два часа ехали 15 км! А потом ещё горловина при съезде с нового шоссе. Ужас! – поделились горожане.

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