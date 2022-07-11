На жительницу Новосибирска на улице напал мужчина с ножом. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На жительницу Новосибирска на улице Петропавловской напал мужчина. Угрожая предметом, похожим на нож, грабитель забрал у нее 4 тысячи рублей. После чего сбежал. Пострадавшая обратилась в полицию.

– Нападение произошло 9 июля. Женщина передала правоохранителям приметы злоумышленника. В ходе оперативно-розыскных мероприятий его задержали. Грабителем оказался 39-летний мужчина. Ранее он уже был судим за разбой и кражу, – уточнили в ГУ МВД по НСО.

На сибиряка завели уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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