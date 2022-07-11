В Новосибирской области объявили поиски пропавшего мужчины без кисти правой руки

Под Новосибирском пропал мужчина без кисти правой руки. Фото: Лиза Алерт.

В деревне Новокурупкаевка Барабинского района пропал седой 56-летний мужчина без кисти правой руки. Родные ищут Анатолия Григорьева со 2 июля. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

– Человек должен был работать. Когда в очередной раз прибыли работодатели, выяснилось, что его нет. По месту проживания отсутствует. Никто из родных и друзей не смог сказать, где он находится, – рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Близкие обратились с заявлением в полицию, поисковая группа помогла распространить ориентировки.

Рост мужчины – 164 сантиметра. У него седые волосы и голубые глаза. Анатолий был одет в темно-синие штаны и куртку цвета хаки, на ногах – темно-синие резиновые сабо.

Всех, кто знает что-либо о местоположении Анатолия Григорьева, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Напомним, ранее дочь пропавшего рассказала КП-Новосибирск о том, что Григорьев работает сторожем на лесорубке.

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