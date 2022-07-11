Объявленная в розыск экс-зампрокурора Новосибирской области сдалась следователям после COVID-19

Объявленная в международный розыск экс-зампрокурора НСО сама сдалась следователям. Фото: стоп-кадры.

Обвиняемая в получении взятки бывшая заместитель прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок заявила, что не знала о международном розыске. По словам пенсионерки, она болела коронавирусом и проходила лечение в санатории в Республике Беларусь. Об этом Кузьменок сообщила в своем видеообращении, которое она выложила на YouTube день назад.

– Узнав от знакомых о том, что я нахожусь в международном розыске, решила по возможности явиться в следственный комитет Российской Федерации для объективного установления обстоятельств, поскольку я не скрывалась, – отметила Любовь Кузьменок.

Также женщина добавила, что у нее не было подписки о невыезде, ее ни разу не допрашивали. Кузьменок попросила избрать домашний арест в качестве меры пресечения, так как в СИЗО она не может находиться по состоянию здоровья.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что экс-зампрокурора Новосибирской области объявили в международный розыск. В начале июля ее задержали в Москве.

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