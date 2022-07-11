В Новосибирске простятся с 14-летним мальчиком, попавшим под грузовой поезд. Фото: предоставлено Лилией Кудряшевой // "Моя Первомайка".

В Новосибирске простятся с 14-летним Костей, попавшим под поезд на Первомайке. Об этом написали в соцсети.

– Семья погибшего приглашает желающих проститься с ним у их дома в понедельник с 18:00 по адресу улица Астраханская, 43, – говорится в объявлении группы «Моя Первомайка».

Кроме того, прощание пройдёт во вторник, в 13:00 у дома семьи школьника. Похоронят мальчика на «Инском» кладбище. После будут поминки в кафе на улице Ученической, 2в.

Ранее «Комсомолка» писала, Костя попал под поезд 8 июля днем. Ребенка с тяжелейшими травмами госпитализировали в реанимацию. Мальчик потерял много крови. Врачи пытались спасти его, но сердце подростка остановилось через сутки после трагедии. Мама Кости рассказала, что сын перелезал через поезд, состав дернулся, и мальчик упал под него.

– Удар пришелся на правую сторону и на нижнюю часть. Косте сломало теменную кость, плечо и оба бедра, разворотило кости таза и порвало бедренную артерию, – пояснила мама школьника.

Мама Кости просит всех сдать кровь в память о сыне.

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