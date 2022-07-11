Пробки в Новосибирске на утро 11 июля 2022 года: сложно проехать по Станционной улице

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 11 июля 2022 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске на утро 11 июля 2022 года: сложно проехать по улице Станционной. Кроме того, движение затруднено по Широкой улице, по проезду Энергетиков, площади Труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Ватутина, Станиславского и Ватутина. Затруднено движение по Немировича-Данченко, Троллейной, Титова и Сибиряков-Гвардейцев. Сложно проехать по улице Блюхера и площади Лыщинского. Пробка сковала и Октябрьский мост.

На правом берегу движение затруднено по улицам Большевистской, Никитина и Кирова. Кроме того, в пробках стоят водители на улицах Бориса Богаткова и Добролюбова.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро понедельника, 6 июля, достиг 5 баллов.

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