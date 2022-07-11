В Новосибирске на проезде Энергетиков перевернулись «Жигули». Фото: "АСТ-54".
В ночью на понедельник, 11 июля, на проезде Энергетиков в Новосибирске перевернулись «Жигули». Об этом очевидцы написали в соцсети.
– Автомобиль проскользил на крыше около 50 метров, – уточнили в группе «АСТ-54».
На кадрах к посту видно, перевернутая машина лежала посреди дороги.
Очевидцы, которые проезжали мимо, добавили, что на месте аварии работали экипаж ДПС и скорая помощь.
В ГИБДД ДТП пока не прокомментировали. Информация об обстоятельствах аварии и пострадавших уточняется.
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