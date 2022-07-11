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Общество11 июля 2022 0:00

Погода в Новосибирске на 11 июля 2022 года: жара до +30 градусов и штиль

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске на 11 июля 2022 года
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Новосибирцев ждет жара

Новосибирцев ждет жара

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Погода в Новосибирске на 11 июля будет жаркой. Столбики термометров поднимутся до +30.

- Ночью температура воздуха составит +16...+18 градусов, днем +28...+30. Осадков не ожидается. Ветре подует северо-восточный, с порывами до 14 метров в секунду, - сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

По данным сервиса «Яндекс. Погода» ночью в Новосибирске на термометрах будет +15...+19 градусов, днем +28...+29 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный до 5 метров в секунду.

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