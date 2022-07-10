Новосибирск вошел в ТОП-5 самых дорогих мегаполисов России

Новосибирск уступил Екатеринбургу и Казани Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

Новосибирск попал в ТОП-5 самых дорогих городов России после Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани. Об этом сообщили аналитики международного сервиса Numbeo.

В общемировом рейтинге самых дорогих городов мира Новосибирск занял 301 место.

Аналитики считали индекс на основе стоимость аренды жилья, продуктов питания, цены на блюда в общепите и покупательскую способность населения.

Новосибирск показал индекс в 47.75 баллов.

- Семья из четырех человек тратит в среднем 146 тысяч рублей в месяц без учета аренды жилья. Один человек тратит 40 тысяч 415 рублей в месяц без учета аренды. Новосибирск почти на 4% дешевле Москвы, аренда жилья здесь на 52 % дешевле, чем в Москве, - сравнили аналитики Numbeo.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber