В Новосибирске две девушки попали в реанимацию после ДТП на Ипподромской

Спасатели МАСС доставали девушек из разбитой машины
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В Новосибирске иномарка въехала в столб на улице Ипподромская. Подробности сообщили в отряде пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
- Сегодня, в 20 часов 20 минут, 30-летний водитель двигался на автомобиле Mazda 3 по улице Ипподромская, со стороны улицы Военная. Автомобиль совершил съезд с дороги и налетел на препятствие напротив дома по улице Серебренниковская, 4/3, - рассказали в отряде пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
От удара автомобиль смяло, доставать пострадавших пришлось с помощью спасателей МАСС.
На месте работала "скорая" и пожарные
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
- Две девушки в тяжелом состоянии были госпитализированы в реанимацию городской больницы №1, - сообищили подписчики «АСТ-54». - Водитель также попал в больницу на «скорой».
На месте работали несколько экипажей ГИБДД. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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