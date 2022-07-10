Новосибирцы остались без холодной воды в Ленинском районе

Отключение коснулось ряда домов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирске жители улицы Связистов остались без холодной воды. Об этом сообщили читатели КП-Новосибирск.

- Дома на улице Связистов 109, 111 , 123 отключают от воды из-за аварии. В этот список попали еще несколько домов. В управляющей компании обещали подвоз воды, - сообщил КП-Новосибирск читатель.

По данным муниципального портала «Мой Новосибирск» отключение произошло из-за прорыва трубы 300 мм около 12:00. Коммунальщики успели устранить порыв к вечеру.

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