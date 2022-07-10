Новосибирцы остались без холодной воды в Ленинском районе

Отключение коснулось ряда домов
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Новосибирске жители улицы Связистов остались без холодной воды. Об этом сообщили читатели КП-Новосибирск.
- Дома на улице Связистов 109, 111 , 123 отключают от воды из-за аварии. В этот список попали еще несколько домов. В управляющей компании обещали подвоз воды, - сообщил КП-Новосибирск читатель.
По данным муниципального портала «Мой Новосибирск» отключение произошло из-за прорыва трубы 300 мм около 12:00. Коммунальщики успели устранить порыв к вечеру.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер