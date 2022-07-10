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Общество10 июля 2022 13:39

Вода в Оби на пляжах Новосибирска нагрелась до +20 градусов

Об этом сообщили в гидрометцентре
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Новосибирцы наводнили пляжи. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Новосибирцы наводнили пляжи. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Вода в Оби и в Обском водохранилище нагрелась до комфортной температуры. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре:

- Согласно графику измерений, температура воды в реке Обь достигла + 20,6 градусов, в Обском водохранилище +20,6 градусов, - сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Уровень воды в реке Обь достиг 86 см, средний уровень воды в Обском водохранилище составил 591 см.

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области на сегодняшний день в регионе открыто 19 пляжей. В Советском, Кировском районах Новосибирска, в Кольцово и Бердске, в Барабинском, Купинском, Карасукском, Ордынском и Тогучинском районах есть места, оборудованные для купания.

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