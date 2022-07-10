В Новосибирске образовалась пробка в сторону Академгородка

Пробка продолжилась ДТП Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске двухкилометровая пробка сковала движение на выезде из Академгородка на Бердское шоссе. Чуть дальше возник новый затор из-за ДТП между Нижней Ельцовкой и Матвеевкой.Об этом сообщили подписчики АСТ-54.

-На Бердском шоссе произошло массовое ДТП между Ельцовкой и Матвеевкой. Водители жалуются на сильные пробки. Мы выясняем подробности аварии, - сообщили подписчики паблика.

Очевидцы рассказали, что обошлось без пострадавших, однако один ряд оказался перекрыт.

В комментариях подписчики группы так же рассказали о произошедшем на дороге:

- В левом крайнем ряду в сторону города. Там ещё стоит экипаж дпс и реанимация. Вроде пострадавших не видно.

- Ехали в обратную сторону, пробка очень быстро собирается, несколько аварий от самого Бердска. Лучше пока не выезжать в сторону города, переждать кто на дачах.

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