В Новосибирске Президент Федерации рукопашного боя загорелся на отдыхе

У мужчины обгорело 30% тела. Фото: Предоставлено Виталием Русаковым

В Новосибирске поездка на шашлыки окончилась реанимацией и сильными ожогами. Президент федерации рукопашного боя Виталий Русаков отдыхал на пляже 7 июля. Спортсмен решил разжечь мангал:

- Тренер достал бутылку без этикетки с жидкостью для розжига из машины, я начал разжигать мангал. Было ощущение, что жидкость сейчас вспыхнет, но не успел отскочить. Попал под взрыв паров, загорелось все. Я успел быстро среагировать, закрыл глаза, упал, резко подскочил, стал кататься по земле и тушить огонь, - рассказал КП-Новосибирск Виталий Русаков, Президент федерации рукопашного боя .

Через пять минут друзья экстренно доставили обгоревшего с пляжа «Бумеранг» в больницу. Врачи диагностировали ожоги 30% тела. Сильнее всего обгорело лицо, корпус и руки.

На третий день Руслана перевели из реанимации в общую палату. Тренеры и знакомые по Федерации рукопашного боя подержали спортсмена. Жена объявила сбор средств на лечение в соцсетях.

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