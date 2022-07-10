В Новосибирске продают теплоход с баней почти за 12 миллионов рублей

Теплоход переделан под комфортные прогулки. Фото: пользователь Александр с сайта Avito.ru

В Новосибирске продают прогулочный теплоход за 11 миллионов 900 тысяч рублей. Продавец разместил объявление на сайте «Авито».

- Продам теплоход, 1960 года постройки, Томск. В 2009 году судно прошло капитальный ремонт, весь корпус новый, 7 кают, из них три двухместных, кают кампания на 20 человек, камбуз, баня, хозблок, - говорится в объявлении.

Судно работает на дизельном генераторе. Из удобств есть 2 гальюна, душ, водоподготовка, радар, эхолот, спутник TV, музыка, отопление. Прогулочная палуба вмещает 40 человек, судно отделано современными материалами.

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