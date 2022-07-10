В Новосибирске на 28 улицах отключат горячую воду с 11 июля

В Новосибирске горячую воду отключать на 28 улицах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новосибирцев ждут плановые отключения горячей воды из-за испытаний. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

По данным СГК, отключение затронет дома на 28 улицах в Октябрьском и Центральном районах. Это связано с плановыми испытаниями теплосетей по зоне ТЭЦ-2. Отключение продлится с 11 июля до 15 июля.

Под отключение попадают улицы: Фабричная, Кубановская, Владимировская, Прибрежная, Колыванская, проезд Виктора Ващука, Серебренниковская от Кривощековской до Свердлова, Сибревкома.

Также отключения затронут жителей домов на улицах: Каинская, Кривощековская, Инская, Якушева, Садовая; от Маковского до ул. Кирова — ул. Сакко и Ванцетти, Бориса Богаткова, Восход, Гурьевская, Добролюбова, Никитина, Грибоедова; ул. Нижегородская и Декабристов до ул. Лобова, III Интернационала, 9 Ноября, Обская, Большевистская.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber