Четыре истребителя удивили жителей села под Новосибирском

Самолеты два дня летали над Новосибирском Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирцы засняли полет звена истребителей в небе над селом Марусино. Подписчики выложили видео пролета самолетов в сообщество «АСТ-54» «ВКонтакте».

- Вчера вечером над селом Марусино 4 самолёта приняли участие в групповом пилотаже. 31 июля на аэродроме Мочище пройдёт традиционное авиашоу. Имеет ли данный полёт к нему отношение, пока неизвестно, - написали в АСТ-54.

Организаторы авиашоу в Мочище сообщили, что эти полеты не имеют отношения к авиашоу. Пользователи соцсетей отметили, что наблюдали истребители над Новосибирском 8 и 9 июля.

- 9 июля также летали,только два над Краснообском, - поделилась подписчица.

- 9 июля в 08:11 пролетали над Центральным районом, - написал сибиряк.

Авиалюбители уверены, что пролетевшие самолеты — это МиГ-29. Ранее таких истребителей не было на авиашоу в Мочище.

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