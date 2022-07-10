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Общество10 июля 2022 7:19

Четыре истребителя удивили жителей села под Новосибирском

Боевые самолеты уже два дня замечают над городом
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Самолеты два дня летали над Новосибирском

Самолеты два дня летали над Новосибирском

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирцы засняли полет звена истребителей в небе над селом Марусино. Подписчики выложили видео пролета самолетов в сообщество «АСТ-54» «ВКонтакте».

- Вчера вечером над селом Марусино 4 самолёта приняли участие в групповом пилотаже. 31 июля на аэродроме Мочище пройдёт традиционное авиашоу. Имеет ли данный полёт к нему отношение, пока неизвестно, - написали в АСТ-54.

Организаторы авиашоу в Мочище сообщили, что эти полеты не имеют отношения к авиашоу. Пользователи соцсетей отметили, что наблюдали истребители над Новосибирском 8 и 9 июля.

- 9 июля также летали,только два над Краснообском, - поделилась подписчица.

- 9 июля в 08:11 пролетали над Центральным районом, - написал сибиряк.

Авиалюбители уверены, что пролетевшие самолеты — это МиГ-29. Ранее таких истребителей не было на авиашоу в Мочище.

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