«Сидели в бассейне, песни пели»: новосибирцы сожгли дом из-за непотушенной сигареты на вечеринке

Соседи помогали тушить пожар, а хозяева наблюдали Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске пожар из-за непотушенной сигареты уничтожил дачу в Первомайском районе. Пожар случился около 23:30 в СНТ «Береговое».

- Дом загорелся из-за нетрезвых хозяев, которые курили в доме и пошли купаться в бассейн. Когда это все произошло, соседи начали тушить дом, уже приехали пожарные, а хозяева купались в бассейне и смотрели, как полыхает их дача. Никто не пострадал, но сгорело всё, что было на участке, пожар тушили несколько часов, — рассказал подробности подписчик «АСТ-54» «ВКонтакте».

Благодаря местным жителям пожар не перекинулся на соседние постройки:

- Вчера приехали домой поздно, было всё нормально. Буквально через 20 минут зарево. Кто там живёт, не знаю, но они в бассейне сидели и песни пели. Соседние дома не пострадали только из-за того, что люди сами стали заливать заборы и близлежащие постройки, - написала местная жительница.

Пользователи соцсетей осудили неосторожных владельцев:

- Может специально подожгли, раз так равнодушно смотрели на пожар или настолько объелись водки, что не понимали, - предположил подписчик.

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