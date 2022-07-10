Тротуар в Академгородке стал объездной дорогой для машин новосибирцев

Перекрытие вызвало жалобы пешеходов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Академгородка пожаловались на автомобили, которые едут по тротуару на улице Иванова. По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, улица Иванова была частично перекрыта с 25 июня до 8 июля для проведения ремонтных работ.

В администрации Советского района сообщили о продлении ремонта из-за технических сложностей, пообещав открыть участок улицы к 15 июля. Однако водители стали объезжать препятствие по тротуару, что напугало пешеходов.

- Улица Иванова связывает Академгородок с наукоградом Кольцово. Из-за ремонтных работ на соседней улице Арбузова регулярно возникают пробки. Затянувшийся ремонт поднадоел водителям, и они принялись объезжать перекрытие через тротуар, - сообщил корреспондент издания «Родные берега» в своем репортаже.

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