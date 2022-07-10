В Новосибирской области девушка на «Субару» погибла в кювете

Трагедия произошла днем 9 июля
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Новосибирской области девушка за рулем «Субару» погибла, вылетев с трассы. ДТП случилось 9 июля около 18:00.
- 24-летняя водитель ехала на автомобиле Subaru Legacy по автодороге в Карасукском районе. На 8 км пути водитель не справилась с управлением и съехала в кювет, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
От удара автомобиль опрокинулся на крышу. От полученных травм девушка-водитель скончалась на месте. В ГИБДД устанавливают обстоятельства трагедии.
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