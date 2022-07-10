В Новосибирске суд отправил застройщика элитных ЖК под домашний арест

Суд назначил домашний арест на два месяца Фото: Андрей КОПАЛОВ

Новосибирский застройщик Владимир Наумов попал под домашний арест по подозрению в крупном мошенничестве. Решение вынес Центральный районный суд.

Суд отправил совладельца ГК «Дом-Строй» Владимира Наумова под домашний арест на 1 месяц 22 суток до 27 августа. Его обвиняют в мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ, - сообщил сайт «Сибкрай».

Девелопер был задержан в рамках расследования дела руководителя новосибирского центра «Мой бизнес» Михаила Космынина. Его обвинили в растрате федеральных бюджетных средств национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и заключили под домашний арест 7 июля. Также в ходе расследования в министерстве промышленности и предпринимательства Новосибирской области прошли обыски.

По данным сайта компании, ГК «Дом-Строй» возводил элитные ЖК В Новосибирске: «Флотилия», «Эдем», La Grande, «Романтика», «Золотые паруса», «Дом на Выборной» и другие. Сейчас компания реализует проекты RICHMOND Residence на улице Кирова и ЖК «Прованс» рядом с Нарымским сквером.

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