Следователи проверят гибель пенсионерки под окнами многоэтажки в Новосибирске

Пожилую женщину нашли под окнами дома
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В Новосибирске следователи проверят гибель пенсионерки, найденной под окнами дома в Дзержинском районе. Трагедия случилась 9 июля возле дома на Гусинобродском шоссе, 25.
Местные жители обнаружили тело 87-летней женщины под окнами дома и сообщили в полицию. Она скончалась на месте.
- По факту гибели женщины 1935 года рождения проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося, - сообщили КП-Новосибирск в СК РФ по НСО.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске пожилую женщину нашли под окнами дома на Гусинобродском шоссе
Об этом сообщают очевидцы (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер