Следователи проверят гибель пенсионерки под окнами многоэтажки в Новосибирске

Пожилую женщину нашли под окнами дома Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске следователи проверят гибель пенсионерки, найденной под окнами дома в Дзержинском районе. Трагедия случилась 9 июля возле дома на Гусинобродском шоссе, 25.

Местные жители обнаружили тело 87-летней женщины под окнами дома и сообщили в полицию. Она скончалась на месте.

- По факту гибели женщины 1935 года рождения проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося, - сообщили КП-Новосибирск в СК РФ по НСО.

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