В Новосибирске водитель сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе

ДТП случилось на пешеходном переходе. Фото: Отряд пропаганды ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила 11-летнюю девочку и взрослого на улице Ипподромской. ДТП произошло вечером 9 июля возле ТЦ «Аура».

- 44-летний водитель Honda Fit ехал по улице Ипподромской со стороны улицы Октябрьской в направлении улицы Фрунзе. В пути он совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, - сообщили в отряде пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

В результате ДТП пострадала 11-летняя девочка, ее на «скорой» доставили в больницу. Врачи уточняют характер травм ребенка, в ГИБДД проводят проверку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber